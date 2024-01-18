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«Супершанс». Тренер «Динамо» Личка объяснил, почему отпустил Захаряна в «Реал Сосьедад»

«Супершанс». Тренер «Динамо» Личка объяснил, почему отпустил Захаряна в «Реал Сосьедад»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, как в своё время отреагировал на информацию о варианте с переходом российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад», а также объяснил, почему отпустил его в испанскую команду.

«Если бы Захарян остался в «Динамо», я был бы рад, но когда появился вариант с Примерой, я сам сказал ему — иди. Сказал: первый год будешь терпеть, но для твоего будущего это супершанс», — сказал Личка в эфире на платформе Twitch на официальном канале бело-голубых.

Напомним, к «Реалу Сосьедад» воспитанник академии московского «Динамо» Арсен Захарян присоединился в летнее трансферное окно 2023 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник сыграл за испанскую команду в 21 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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