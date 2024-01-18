Тренер «Лейпцига» Розе — о Хаби Алонсо: его развитие как тренера просто фантастическое

Главный тренер немецкого «РБ Лейпциг» Марко Розе высказался о наставнике леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо в преддверии очной встречи в рамках 18-го тура Бундеслиги. Матч состоится 20 января в 20:30 мск.

«Его развитие как тренера просто фантастическое. Я желею ему успехов. Он отличный парень — но прежде всего победитель. Он отдаёт всё ради победы.

Он излучает это и передаёт этот ген победителя, который он, очевидно, очень хорошо усвоил за время своей карьеры игрока, своей команде. А ещё он играет в классный футбол», — приводит слова Розе пресс-служба «РБ Лейпциг».

На данный момент «Байер» набрал 45 очков. Отрыв леверкузенской команды от ближайшего преследователя, «Баварии», составляет четыре очка. У мюнхенцев при этом есть игра в запасе. «РБ Лейпциг» занимает четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 33 очка за 17 матчей.