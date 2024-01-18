Египет — Гана: стартовые составы команд на матч Кубка африканских наций

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Сегодня, 18 января, состоится матч 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций (группа B), в котором встретятся сборные Египта и Ганы. Команды будут играть на стадионе «Феликс Хопье-Боини» в городе Абиджан, Кот-д'Ивуар. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

Египет: Эль-Шенави, Камаль, Хегази, Абдель Монем, Хамди, Фати, Эльнени, Ашур, Салах, Мармуш, Мохамед.

Гана: Офори, Одои, Джику, Салису, Менса, Ашимеру, Кудус, Самед, Уильямс, Айю, Семеньо.

В своём первом матче на турнире сборная Египта сыграла вничью с Мозамбиком со счётом 2:2. Гана в первом туре проиграла сборной Кабо-Верде со счётом 1:2.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.