«Унионистас де Саламанка» — «Барселона»: Бальде удвоил преимущество гостей

В эти минуты идёт матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором встречаются «Унионистас де Саламанка», представляющая третий дивизион Испании, и «Барселона». Игра проходит на стадионе «Рейна София» в Саламанке. На момент выхода новости счёт 3:1 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 73-й минуте гол забил защитник сине-гранатовых Алекс Бальде.

Ранее, на 31-й минуте, счёт в матче открыл полузащитник хозяев Альваро Гомес. На 45-й минуте счёт в матче сравнял нападающий сине-гранатовых Ферран Торрес. На 69-й минуте защитник Жюль Кунде вывел «Барселону» вперёд.

В 1/16 Кубка Испании «Барселона» со счётом 3:2 обыграла футбольный клуб «Барбастро», выступающий в четвёртом дивизионе Испании. В той встрече в составе каталонского клуба голами отметились нападающий Фермин Лопес Мартин, вингер Рафинья и форвард Роберт Левандовски.

В свою очередь, в 1/16 Кубка Испании «Унионистас де Саламанка» одержала победу в матче с «Вильярреалом». В основное время команды сыграли со счётом 1:1, однако в послематчевой серии пенальти «Унионистас де Саламанка» оказалась сильнее (7:6).