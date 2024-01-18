Василий Уткин высказался о жесте Медведева в адрес «Спартака» в видео «Зенита»

Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин высказался о неоднозначном жесте председателя правления санкт-петербургского «Зенита» Александра Медведева. Напомним, Александр Медведев в диалоге с Клаудиньо обыграл известную оскорбительную кричалку футбольных болельщиков про московский «Спартак».

«Реди (английское слово Ready — готов. – Прим. «Чемпионата»)? «Спартак!» — поприветствовал Медведев Клаудиньо и обыграл кричалку фанатов, показав неоднозначный жест в адрес красно-белых в видео «Зенита».

«Я обычно ругаю Александра Ивановича. Уже обсуждается, а не наказать ли его, а не является ли это пренебрежением это к общественным приличиям? Да не является, в конце концов. Вы думаете, футболисты по латыни разговаривают между собой? Нет, конечно. В раздевалке, за кадром бывает абсолютно всё что угодно. Может, есть вопросы к клубной пресс-службе, которая это выкладывает.

Я всегда был противником того, чтобы штрафовать футболистов за слова, которые они говорят, допустим, входя в раздевалку или в раздевалке. Это просто неправильно, потому что где-то надо давать волю чувствам. Так что, Александр Иванович хлопайте одной рукой по другой, только не на футбольном поле», — сказал Уткин в видео на своём Youtube-канале.

Напомним, санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» убрал это видео (удалил или временно скрыл) из своего YouTube-канала, в котором председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев и бразильский полузащитник санкт-петербургского клуба Клаудиньо обыграли известную оскорбительную кричалку футбольных болельщиков про московский «Спартак».