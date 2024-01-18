Агент Моуринью прокомментировал увольнение Жозе из «Ромы»

Футбольный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы бывшего главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью, высказался об увольнении своего клиента из римского клуба.

«Я был удивлён, не ожидал этого. Жозе был первым тренером, выигравшим три трофея в «Манчестер Юнайтед» после великого сэра Алекса Фергюсона, с командой, в которой не было таких игроков, как Бекхэм, и других сильных игроков прошлого.

Он вернулся в «Челси» и выиграл АПЛ. В «Тоттенхэме» он был уволен перед игрой в финале Кубка лиги. С ним «Рома» выиграла Лигу конференций после стольких лет. Он победитель.

Болельщики всегда правы, а они обожают Жозе. Моуринью любят не только болельщики «Ромы» но и болельщиков всех клубов, где он работал», — приводит слова Мендеса La Gazzetta dello Sport.

Напомним, об увольнении португальца стало известно 16 января. После 20 туров чемпионата Италии сезона-2023/2024 «волки» набрали 29 очков и занимают девятое место. Португалец возглавил римский клуб летом 2021 года. В сезоне-2021/2022 «Рома» выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 «волки» дошли до финала Лиги Европы. Под руководством португальского специалиста «Рома» суммарно провела 96 матчей. «Волки» одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и 29 игр проиграли.