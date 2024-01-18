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«Вердер» оштрафован на € 90 тыс из-за поведения своих фанатов на матче Бундеслиги

«Вердер» оштрафован на € 90 тыс из-за поведения своих фанатов на матче Бундеслиги
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Спортивный суд Немецкого футбольного союза (DFB) приговорил «Вердер» к штрафу в размере € 94 тыс, наложенному из-за поведения болельщиков бременцев во время минувшего матча 8-го тура Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (1:0). Об этом информирует Sport.de.

Германия - Бундеслига . 8-й тур
20 октября 2023, пятница. 21:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
1 : 0
Вердер
Бремен
1:0 Брандт – 67'    

Сообщается, что в перерыве матча со «шмелями» поклонники «Вердера» зажгли порядка 40 файеров, из-за чего начало второго тайма было отложено. В течение второго тайма они зажгли ещё порядка 25 пиротехнических средств.

Напомним, после 17 туров немецкой Бундеслиги «Вердер» набрал 17 очков и на текущий момент занимает 13-е место. В следующем туре чемпионата Германии бременский клуб проведёт матч с мюнхенской «Баварией». Эта игра состоится 21 января в 17:30 мск.

Турнирная таблица Бундеслиги
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