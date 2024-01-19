Экс-форвард «Спартака» Денис Давыдов ответил на вопрос о завершении карьеры

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов высказался о возможном возобновлении профессиональной карьеры. Последним клубом 28-летнего форварда были подмосковные «Химки».

«Завершил ли профессиональную карьеру? Нет, не завершил. Есть силы, здоровье, желание. Я уже как-то говорил, что хочу играть в футбол. Если когда-то решу это сделать — обязательно объявлю. Ещё сезон в Медиалиге, он будет решающим. Посмотрим, насколько подготовлюсь. Пока такое заявление делать не готов.

Я выступаю в Медиалиге. Можно сказать, что нахожусь дома, играю в «Народной Команде» (команда состоит из болельщиков красно-белых, бывших игроков «Спартака» и воспитанников клуба. — Прим. «Чемпионата»). Сейчас начались активные тренировки после праздников. Чувствую, что у меня есть здоровье и желание. Так что не могу сказать, что я завершил профессиональную карьеру», — приводит слова Давыдова «РБ Спорт».

Напомним, Давыдов начал выступать за молодёжный состав «Спартака» в сезоне-2012/2013. Первую игру за основную команду красно-белых он провёл 28 сентября 2013 года, выйдя на замену в матче с «Зенитом». Всего за «Спартак» нападающий провёл 37 матчей, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач.

Всего за свою карьеру Давыдов также успел поиграть за чешскую «Младу-Болеслав», за «Спартак» из Юрмалы, «Пари НН», ЦСКА София, «Томь», и «Знамя Труда». В последнее время форвард выступает в Медиалиге.