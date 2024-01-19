Стивен Джеррард продлил контракт с «Аль-Иттифаком» до 2027 года

Главный тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард пролонгировал трудовое соглашение с саудовским клубом до 2027 года.

«Как клуб, мы знаем, куда хотим двигаться и хотим, чтобы нас вёл дальше Стивен. Коротких путей к успеху нет. Личная трудовая этика Стивена, его лидерские качества и приверженность проекту показали всем в клубе, что нужно для того, чтобы соревноваться на самом высоком уровне. У нас богатая история, и я верю, что сейчас мы на правильном пути к возвращению былой славы. Стивену будут предоставлены время и ресурсы для того, чтобы продолжить это путешествие и создать что-то особенное», — приводит слова президента клуба Самера Аль Мисехалса официальный сайт клуба.

Напомним, предыдущий контракт Джеррарда был рассчитан до 2025 года. Англичанин возглавил саудовский клуб минувшим летом.

После 19 туров чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттифак» набрал 25 очков и наа текущий момент занимает восьмое место, отставая от лидирующего «Аль-Хиляля» на 28 очков.