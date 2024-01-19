Артём Дзюба рассказал, после чего он будет готов завершить карьеру футболиста

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба рассказал, после чего он будет готов завершить карьеру профессионального футболиста, рассуждая на тему того, что скоро он может обогнать лучшего бомбардира в истории России, бывшего форварда санкт-петербургского «Зенита» и московского «Динамо» Александра Кержакова. Напомним, Александр Кержаков забил 233 мяча за свою карьеру, а в активе Дзюбы на данный момент 229 мячей. Таким образом, Дзюбе необходимо забить ещё пять голов.

«Мне важно, чтобы «Локомотив» боролся в каждом турнире за трофей, чтобы был коллектив единомышленников, чтобы была хорошая атмосфера в раздевалке. Мы все проживаем какие‑то этапы взросления каждый год, и сейчас на правах старшего товарища я имею определенные обязанности в качестве лидера команды. В карьере мне уже удалось много забить голов для нашей страны. Но побить рекорд бомбардира всея Руси, не скрою, было бы прекрасно.

Заодно и контракт автоматом продлится? Да, это стимул. Но сам контракт — не панацея, его в любом случае можно продлить, если будет желание. Плюс мне еще скинули статистику, что по системе «гол+пас» в чемпионате России первое место у Дмитрия Вячеславовича Лоськова. Я там уже недалеко, так что это тоже одна из определенных планок, которую хотелось бы достичь. Вот доберусь до этих вершин, и уже со спокойной душой можно заканчивать карьеру», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 35-летний Артём Дзюба провёл 16 матчей в составе московского «Локомотива», в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами.