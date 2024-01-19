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Египет — Гана: Кудус вновь вывел ганцев вперёд, оформив дубль

Египет — Гана: Кудус вновь вывел ганцев вперёд, оформив дубль
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Продолжается матч 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций (группа B), в котором встречаются сборные Египта и Ганы. Команды играют на стадионе «Феликс Хопье-Боини» в городе Абиджан, Кот-д'Ивуар. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени.

Кубок африканских наций . Группа B. 2-й тур
18 января 2024, четверг. 23:00 МСК
Египет
Окончен
2 : 2
Гана
0:1 Кудус – 45+3'     1:1 Мармуш – 69'     1:2 Кудус – 71'     2:2 Мохамед – 74'    

В концовке первого тайма, на 45+3-й минуте, Мохамед Кудус открыл счёт в матче, выведя Гану вперёд. Во втором тайме, на 69-й минуте, Омар Мармуш сравнял счёт. Вскоре, на 71-й минуте, Мохамед Кудус вновь вывел Гану вперёд, оформив дубль — 2:1.

В своём первом матче на турнире сборная Египта сыграла вничью с Мозамбиком со счётом 2:2. Гана в первом туре уступила сборной Кабо-Верде — 1:2.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.

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