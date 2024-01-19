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Найнгголан оценил назначение Де Росси главным тренером «Ромы»

Найнгголан оценил назначение Де Росси главным тренером «Ромы»
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Бывший полузащитник «Ромы» Раджа Найнгголан оценил назначение Даниэле Де Росси на пост главного тренера клуба. Отметим, Найнгголан играл под руководством Де Росси в СПАЛе.

«Я убеждён, что Де Росси может удивить. Я знаю его тренерские идеи. После того, как руководители клуба уволили Де Росси, все футболисты очень сожалели об этом, поскольку поддержка с его стороны была невероятной. Я видел, что он хотел играть с определённым стилем, но для этого в его распоряжении не было нужных игроков. Это и стало причиной его ухода из СПАЛа», — приводит слова Найнгголана официальный сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, ранее «Рома» отправила в отставку Жозе Моуринью, который возглавлял команду с 2021 года.

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