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Тренер «Лацио» Сарри оценил шансы команды перед матчем с «Интером»

Тренер «Лацио» Сарри оценил шансы команды перед матчем с «Интером»
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри рассказал об ожиданиях перед матчем с «Интером» в рамках полуфинала Суперкубка Италии.

«Мы мотивированы, нам предстоит сложнейшая игра против одной из лучших команд Европы. У нас есть 25-30% шанс, чтобы их победить. Мы должны продемонстрировать свои амбиции. Каждый трофей приносит удовлетворение клубу, игрокам и всему нашему персоналу.

Что нужно нашей команды, чтобы одолеть «Интер»? Мы не должны допускать ошибок. Они являются частью игры, но репутация «Интера» такова, что они их практически не совершают», — заявил Сарри на пресс-конференции.

Матч между «Лацио» и «Интером» состоится сегодня, 19 января, в 22:00 мск. Победителем первого полуфинального матча стал «Наполи», сумевший разгромить «Фиорентину» со счётом 3:0.

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