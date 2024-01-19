«Атлетико» выбил «Реал» из розыгрыша Кубка Испании

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Завершился матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором «Атлетико» встречался с «Реалом» Матч прошёл на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде и завершился победой «Атлетико» со счётом 4:2.

Основное время матча завершилось со счётом 2:2. В составе «Атлетико» забивали Самуэл Лино и Альваро Мората. В составе «Реал» гол забил Хоселу. Также автогол на счету голкипера «Атлетико» Яна Облака.

На 100-й минуте нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн принёс команде победу в матче. Окончательную точку в матче поставил Родриго Рикельме.

Таким образом, «Атлетико» вышел в четвертьфинал Кубка Испании, а «Реал» завершил участие в турнире.

Отметим, «Реал» является действующим победителем Кубка Испании, обыграв финальном матче прошлого сезона «Осасуну» со счётом 2:1.