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«Атлетико» выбил «Реал» из розыгрыша Кубка Испании

«Атлетико» выбил «Реал» из розыгрыша Кубка Испании
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Завершился матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором «Атлетико» встречался с «Реалом» Матч прошёл на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде и завершился победой «Атлетико» со счётом 4:2.

Основное время матча завершилось со счётом 2:2. В составе «Атлетико» забивали Самуэл Лино и Альваро Мората. В составе «Реал» гол забил Хоселу. Также автогол на счету голкипера «Атлетико» Яна Облака.

На 100-й минуте нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн принёс команде победу в матче. Окончательную точку в матче поставил Родриго Рикельме.

Таким образом, «Атлетико» вышел в четвертьфинал Кубка Испании, а «Реал» завершил участие в турнире.
Отметим, «Реал» является действующим победителем Кубка Испании, обыграв финальном матче прошлого сезона «Осасуну» со счётом 2:1.

Кубок Испании . 1/8 финала
18 января 2024, четверг. 23:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
4 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Лино – 39'     1:1 Облак – 45+1'     2:1 Мората – 57'     2:2 Хоселу – 82'     3:2 Гризманн – 100'     4:2 Рикельме – 119'    
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