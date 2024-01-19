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«Атлетико» прервал беспроигрышную серию «Реала» из 21 матча

«Атлетико» прервал беспроигрышную серию «Реала» из 21 матча
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Завершился матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором «Атлетико» встречался с «Реалом» Матч прошёл на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде и завершилась победой «Атлетико» со счётом 4:2.

Таким образом, «Реал» потерпел первое поражение во всех турнирах спустя 22 матча. Предыдущее поражение столичный клуб потерпел также от «Атлетико» (1:3). Это произошло в рамках испанской Примеры в сентябре нынешнего года.

В течение серии из 22 матчей, «Реал» сумел добыть 18 побед и сыграл вничью четыре раза.

Таким образом, «Атлетико» вышел в четвертьфинал Кубка Испании, а «Реал» завершил участие в турнире.
Отметим, «Реал» является действующим победителем Кубка Испании, обыграв финальном матче прошлого сезона «Осасуну» со счётом 2:1.

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