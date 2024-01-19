Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» в матче с «Атлетико» в Кубке Испании

Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» в матче с «Атлетико» в Кубке Испании
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение команды в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетико». Матч прошёл на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде и завершился победой «Атлетико» со счётом 4:2.

«Мы играли очень хорошо, старались до конца. Мы боролись. Но допустили ошибки. Мы не заслужили поражения, мы отдали всё. «Атлетико» боролся до конца, как и мы. Игра Винисиуса? Хороший уровень, ему пришлось нелегко в первой части игры», — приводит слова Анчелотти Madrid Xtra в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что у «Реала» прервала 21-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах.

Отметим, «Реал» является действующим победителем Кубка Испании, обыграв финальном матче прошлого сезона «Осасуну» со счётом 2:1.

Материалы по теме
Сумасшедшее мадридское дерби в Кубке! «Атлетико» выбил «Реал» в дополнительное время! LIVE
Live
Сумасшедшее мадридское дерби в Кубке! «Атлетико» выбил «Реал» в дополнительное время! LIVE
Кубок Испании . 1/8 финала
18 января 2024, четверг. 23:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
4 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Лино – 39'     1:1 Облак – 45+1'     2:1 Мората – 57'     2:2 Хоселу – 82'     3:2 Гризманн – 100'     4:2 Рикельме – 119'    

В Испании подрались представители ультрас четырёх клубов

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android