Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» в матче с «Атлетико» в Кубке Испании

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение команды в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетико». Матч прошёл на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде и завершился победой «Атлетико» со счётом 4:2.

«Мы играли очень хорошо, старались до конца. Мы боролись. Но допустили ошибки. Мы не заслужили поражения, мы отдали всё. «Атлетико» боролся до конца, как и мы. Игра Винисиуса? Хороший уровень, ему пришлось нелегко в первой части игры», — приводит слова Анчелотти Madrid Xtra в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что у «Реала» прервала 21-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах.

Отметим, «Реал» является действующим победителем Кубка Испании, обыграв финальном матче прошлого сезона «Осасуну» со счётом 2:1.

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