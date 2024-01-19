Винисиус и Симеоне устроили конфликт во время матча «Атлетико» — «Реал»

У нападающего «Реала» Винисиуса случился конфликт с главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне во время матча 1/8 финала Кубка Испании.

По ходу матча футболист и тренер эмоционально высказывали претензии друг к другу. Дальнейший конфликт предотвратили представители обеих скамеек запасных.

Сам матч завершился победой «Атлетико» со счётом 4:2. Напомним, основное время матча завершилось со счётом 2:2. В дополнительное время «Реал» пропустил дважды и завершил участие в турнире.

Команда Карло Анчелотти потерпела первое поражение за 21 матч во всех турнирах. К тому же, «Реал» потерпел всего два поражения в нынешнем сезоне и оба в матче с «Атлетико».

Отметим, «Реал» является действующим победителем Кубка Испании, обыграв финальном матче прошлого сезона «Осасуну» со счётом 2:1.

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