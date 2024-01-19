Симеоне высказался о победе «Атлетико» в матче с «Реалом» в Кубке Испании

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу команды в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Реалом» (4:2).

«Игра контролировалась достаточно хорошо. Мы выдержали их атаку, что сложно, потому что они очень хороши. Нам хватило терпения дождаться своего момента. Гризманн забил, пожалуй, свой лучший гол. Когда приходишь на стадион и видишь то, что делают болельщики – это захватывает. Это вызывает желание работать усерднее, чтобы доставить больше радости нашим людям», — приводит слова Симеоне Marca.

Отметим, «Реал» в нынешнем сезоне потерпел лишь два поражения, и оба раза это было в матчах с «Атлетико». Также «Атлетико» прервал беспроигрышную серию «Реала», которая составляла 21 матч.

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