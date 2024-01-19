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Роналду и Моуринью – в топ 10 самых ненавистных людей в футболе по версии FourFourTwo

Роналду и Моуринью – в топ 10 самых ненавистных людей в футболе по версии FourFourTwo
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Авторитетное издание FourFourTwo опубликовало рейтинг самых ненавистных людей в футболе.

Возглавил рейтинг бывший полузащитник «Манчестер Сити» Джоуи Бартон. В статье сказано, что он совершал многочисленные акты насилия, как на поле, так и за его пределами. На втором месте находится бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер, под руководством которого в организации был самый крупный коррупционный скандал. Замкнул тройку бывший вратарь сборной Германии Харальд Шумахер.

Отметим, в топ-10 также попали Криштиану Роналду (7), Луис Суарес (8) и уже экс-тренер «Ромы» Жозе Моуриньо (10).

Топ-10 самых ненавистных персон в футболе по версии FourFourTwo

1. Джоуи Бартон

2. Йозеф Блаттер

3. Харальд Шумахер

4. Мишель Платини

5. Эль-Хаджи Диуф

6. Джон Терри

7. Криштиану Роналду

8. Луис Суарес

9. Пит Винкельман

10. Жозе Моуринью

С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.

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