Анчелотти: «Реал» был в невыгодном положении, у нас не было недели на подготовку

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился своими мыслями после матча в рамках Кубка Испании с «Атлетико» (2:4).

«Команда была в невыгодном положении, у нас не было недели на подготовку. Тем не менее коллектив выглядел конкурентноспособным и не выглядел совсем уставшим. Теперь у нас есть возможность хорошо потренироваться в ближайшие пару дней.

Мы солидно выступаем в лиге, а в Кубке так не получилось. «Атлетико» — команда, которая много забивает, особенно на своём поле. Мы пропускали, но тоже забивали много.

Мне не показалось, что физическое состояние игроков моей команды ухудшилось во время овертайма.

Мы отдали все силы, мне не в чем упрекнуть команду», — заявил Анчелотти на пресс-конференции.

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