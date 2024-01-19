Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ред Булл Зальцбург — Будё-Глимт. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти: «Реал» был в невыгодном положении, у нас не было недели на подготовку

Анчелотти: «Реал» был в невыгодном положении, у нас не было недели на подготовку
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился своими мыслями после матча в рамках Кубка Испании с «Атлетико» (2:4).

Кубок Испании . 1/8 финала
18 января 2024, четверг. 23:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
4 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Лино – 39'     1:1 Облак – 45+1'     2:1 Мората – 57'     2:2 Хоселу – 82'     3:2 Гризманн – 100'     4:2 Рикельме – 119'    

«Команда была в невыгодном положении, у нас не было недели на подготовку. Тем не менее коллектив выглядел конкурентноспособным и не выглядел совсем уставшим. Теперь у нас есть возможность хорошо потренироваться в ближайшие пару дней.

Мы солидно выступаем в лиге, а в Кубке так не получилось. «Атлетико» — команда, которая много забивает, особенно на своём поле. Мы пропускали, но тоже забивали много.

Мне не показалось, что физическое состояние игроков моей команды ухудшилось во время овертайма.

Мы отдали все силы, мне не в чем упрекнуть команду», — заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Материалы по теме
Матч «Реала» и «Атлетико» невозможно описать. Там было всё: от «привозов» до шедевров
Видео
Матч «Реала» и «Атлетико» невозможно описать. Там было всё: от «привозов» до шедевров

Все пять финалов ЛЧ Карло Анчелотти

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android