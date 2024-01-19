Криштиану Роналду опубликовал фото рядом с новым роскошным авто

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал фото возле нового роскошного авто.

Как сообщает Marca, Роналду приобрёл себе Ferrari Purosangue — последнюю версию. Стоимость авто составляет £ 400 тыс (€ 466 тыс.)

Фото: Фото: соцсети Роналду

Роналду также владеет Bugatti Chiron, Bugatti Veyron Grand, Ferrari Monza и McLaren Senna.

В декабре Роналду подарил автомобиль немецкой марки Porsche Cayenne своей маме Долореш Авейру на её день рождения. Цена на такую машину в зависимости от комплектации составляет от € 72 тыс. до € 90 тыс.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 15 млн.

Материалы по теме Роналду и Моуринью – в топ 10 самых ненавистных людей в футболе по версии FourFourTwo

Роналду подарил маме Porsche на её день рождения