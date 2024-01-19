«Хотим выиграть Суперкубок Италии снова». Симоне Индзаги – о матче с «Лацио»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о предстоящем полуфинале Суперкубка Италии с «Лацио».

«Суперкубок — это первая цель сезона, мы выигрывали его в последние два года и хотим выиграть его снова. Но помимо «Интера» есть «Наполи», «Фиорентина» и «Лацио», у которых такие же амбиции.

Мы постараемся сделать все возможное, зная, что завтра нам предстоит встретиться с «Лацио», который находится на позитивной волне и в последней выигранной игре создал нам трудности. Формат изменился, он новый для всех, начиная с нас, тренеров: мы должны будем думать о завтрашней игре, мы знаем, что дополнительного времени не будет, поэтому будем готовиться к пенальти», — приводит слова Индзаги Mundo Deportivo.

Матч между командами состоится сегодня, 19 января, на стадионе «Аль-Авваль Парк» (Саудовская Аравия) в 22:00 по мск.

«Интер» выигрывает Суперкубок Италии последние два сезона. В 2021 году команда Индзаги обыграла со счётом 2:1 «Ювентус», а в 2022 уверенно одержала победу над «Миланом» (3:0).

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