Симеоне отказался комментировать конфликт с Винисиусом во время матча «Атлетико» — «Реал»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне не стал комментировать конфликт с бразильским вингером «Реала» Винисиусом Жуниором во время матча 1/8 финала Кубка Испании.

«Конфликт с Винисиусом? Нечего комментировать», — приводит слова Симеоне Marca.

Напомним, завершился матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором «Атлетико» встречался с «Реалом» Матч прошёл на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде и завершился победой «Атлетико» со счётом 4:2.

«Атлетико» вышел в четвертьфинал Кубка Испании, а «Реал» завершил участие в турнире. Отметим, что мадридский «Реал» является действующим победителем Кубка Испании, обыграв финальном матче прошлого сезона «Осасуну» со счётом 2:1.

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