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Вратарь «Урала» Помазун оценил вероятность своего возвращения в ЦСКА

Вратарь «Урала» Помазун оценил вероятность своего возвращения в ЦСКА
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Вратарь московского ЦСКА Илья Помазун, выступающий на правах аренды в составе екатеринбургского «Урала», высказался о своём возможном возращении в армейский клуб.

«Как сложилось, так сложилось. Я ушёл из ЦСКА в 2020 году и считаю, что правильно сделал. Что касается возможного возвращения, то посмотрим, как будет. Пока Игорь в ЦСКА, это сложно. Если клуб скажет, что я нужен им в основу — вернусь. Пока таких разговоров нет, хочется смотреть вперёд на команды РПЛ и Европы», — сказал Помазун в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Помазун принял участие за «шмелей» в нынешнем сезоне в 22 матчах во всех турнирах, где пропустил 32 мяча и шесть встреч сыграл «на ноль».

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