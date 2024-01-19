Metro: Винисиус выступил против подписания Мбаппе в «Реал»

Бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть мадридскую команду.

Как сообщает Metro, футболист выступает против подписания «Реалом» форварда «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиана Мбаппе. Отмечается, что если сделка по переходу Мбаппе состоится, то Винисиус попытается покинуть «Реал».

В нынешнем сезоне Винисиус Жуниор провёл в составе «сливочных» 17 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал четыре голевые передачи. Срок контракта с мадридским «Реалом» у бразильца истекает летом 2027-го. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 150 млн.

«Реал» располагается на второй строчке турнирной таблицы испанской Примеры, в активе мадридской команды 48 очков в 19 матчах.

Леброн Джеймс и Винисиус обмениваются футболками: