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Кристиан Нобоа может покинуть «Сочи» — журналист Стеффано Дуэньяс

Кристиан Нобоа может покинуть «Сочи» — журналист Стеффано Дуэньяс
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Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа может покинуть российскую команду.

Как сообщает журналист Стеффано Дуэньяс в программе De Una от StudioFútbol, игрок намерен вернуться в родной клуб «Эмелек», где начинал свою карьеру. Отмечается, что Нобоа может прилететь в Гуаякиль для подписания контракта с «Эмелеком» уже в эту субботу.

38-летний Нобоа играет в России с февраля 2007 года. Полузащитник защищал цвета казанского «Рубина», московского «Динамо», «Ростова», санкт-петербургского «Зенита» и «Сочи».

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 11 очков за 18 матчей. В первом туре после возобновления сезона «Сочи» встретится с «Балтикой» в начале марта.

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