Помазун: не сказал бы, что футболисты глупые. Я знаком с начитанными ребятами

Вратарь московского ЦСКА Илья Помазун, выступающий на правах аренды в составе екатеринбургского «Урала», высказался о стереотипах про футболистов. Также он рассказал о своём саморазвитии.

«Свободного времени не так много, посвящаю его изучению английского языка и учёбе в магистратуре. Выбрал кафедру спортивной дипломатии, посещать очное не получается. Спасибо институту, что пошли навстречу и дают возможность многое сдавать дистанционно и заниматься вечером.

Саморазвитие очень важно. После тренировок есть для этого время, да и в процессе восстановления можно почитать, например. Футболист может быть разносторонней личностью. Круто, когда у спортсменов есть что-то помимо их профессиональной деятельности.

Я сам понял после окончания МГАФК, что хочу учиться дальше. Родители только поддержали. Образование превыше всего. Спорт спортом, но учёба тоже должна быть.

Я знаком с начитанными ребятами, некоторые знают не один язык. Не сказал бы, что футболисты глупые. Бывает, что их фразы вырывают из контекста и складывается такое мнение», — сказал Помазун в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.