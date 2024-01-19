Быстров раскритиковал «Спартак» и «Краснодар» за поздний выход из отпуска

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров отреагировал на поздний выход из отпуска футболистов московского «Спартака» и «Краснодара». Напомним, «быки» вышли из отпуска 18 января и отправятся на первый сбор 21 января. Красно-белые выйдут из отпуска сегодня, 19 января, а зимний учебно-тренировочный сбор начнётся 22 января.

«Великим не надо тренироваться. Одни на первом месте, а другие просто живут прошлым. Всё! Если ты не набегаешь нужный километраж на сборе… Вы понимаете, что это неделя? На самом деле это важно! Я не сомневаюсь, что в «Краснодаре» уже недели две тренируются молодые, а все великие подъехали попозже. У «Спартака», видимо, все великие», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Краснодар» ушёл на зимний перерыв, занимая первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Владимира Ивича набрала 38 очков в 18 матчах. «Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков.