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Тренер Египта Витория — о травме Салаха: надеюсь, ничего серьёзного, но нужно подождать

Тренер Египта Витория — о травме Салаха: надеюсь, ничего серьёзного, но нужно подождать
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Главный тренер сборной Египта Руй Витория высказался о травме нападающего Мохамеда Салаха, которую футболист получил в матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций с Ганой (2:2).

«Мы пока не знаем, в чём проблема. Надеюсь, ничего серьёзного. Полагаю, что так и есть, но нужно подождать», — приводит слова Витории издание Mirror.

Напомним, нападающий сборной Египта и английского «Ливерпуля» Мохамед Салах был заменён в конце первого тайма матча 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций с Ганой. В своём первом матче на турнире сборная Египта сыграла вничью с Мозамбиком со счётом 2:2. Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.

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