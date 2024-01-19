Кубок Азии, 19 января: расписание игрового дня

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Сегодня, 19 января, в Кубке Азии состоятся три матча 2-го тура группового этапа. Предлагаем вашему вниманию полное расписание игрового дня.

19 января, расписание игрового дня Кубка Азии

Группа С:

Гонконг — Индонезия — 20:30 мск.

Группа D:

Ирак — Япония — 14:30 мск;

Вьетнам — Иран — 17:30 мск.

Вчера, 18 января, на турнире состоялись три встречи. Австралия с минимальным счётом обыграла Сирию, Узбекистан разгромил Индию (3:0), а сборная Палестины сыграла вничью со сборной ОАЭ (1:1).

Напомним, Кубок Азии проходит в Катаре с 12 января по 10 февраля. В турнире принимают участие 24 национальные команды. Действующим победителем является сборная Катара (2019). Наибольшее количество побед в Кубке Азии на счету сборной Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.