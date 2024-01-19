Первый тренер Файзуллаева прокомментировал гол Аббоса за сборную Узбекистана на Кубке Азии

Дмитрий Ан, первый тренер полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, прокомментировал победу сборной Узбекистана в матче Кубка Азии с Индией. Напомним, игра завершилась в пользу узбекистанских футболистов со счётом 3:0. Первый гол в матче забил именно Файзуллаев он нанёс результативный удар на четвёртой минуте игры. Дмитрий Ан отметил важность гола своего воспитанника.

«Очень понравился матч. Ребята вышли играть на победу. Инициатива полностью была за Узбекистаном. Быстро решили исход матча, что было очень важно. Особенно важным получился ранний гол Аббоса, он придал уверенности команде. Мне очень понравилась игра Файзуллаева с мячом и без мяча. Очень грамотно выбирал позицию, правильно зоны освобождал.

Наконец-то Аббосу дали шанс с первых минут. Тут есть свои спортивные причины, о которых мне не хочется говорить, но я думаю, что главный тренер действительно на Файзуллаева рассчитывает. В решающей игре против Австралии я жду Аббоса в стартовом составе», — приводит слова Дмитрия Ана Metaratings.