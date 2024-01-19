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«Бетис» объявил об уходе Андреса Гуардадо

«Бетис» объявил об уходе Андреса Гуардадо
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Испанский футбольный клуб «Бетис» на своём официальном сайте объявил об уходе мексиканского полузащитника Андреса Гуардадо.

Фото: ФК «Бетис»

Игрок сборной Мексики провёл 218 официальных матчей за «Бетис» став, рекордсменом клуба по количеству проведённых игр среди иностранным футболистов.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Ранее сообщалось, что полузащитник может продолжить карьеру в мексиканском клубе «Леон».

Гуардадо выступает за «Бетис» с 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за бело-зелёных 19 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.

После 20 сыгранных туров в Ла Лиге «Бетис» набрал 31 очко и расположился на седьмом месте в турнирной таблице.

Турнирная таблица Примеры
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