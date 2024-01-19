Воспитанник ЦСКА Помазун: после «Спартака» эмоции захлёстывали — торт не помню

Вратарь московского ЦСКА Илья Помазун, выступающий на правах аренды в составе екатеринбургского «Урала», признался, что не помнит торт, который президент «Урала» Григорий Иванов однажды подарил команде за победу над «Спартаком». При этом он рассказал, что ему однажды подарили торт за признание лучшим игроком месяца.

«Мне торт вручали года два назад, когда меня признали лучшим игроком месяца. А со «Спартаком» тогда эмоции захлёстывали после матча, поэтому торт не помню. Даже не помню, что было в раздевалке. Но если так быстро появился торт, то кондитерские в Екатеринбурге работают быстро», — сказал Помазун в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Помазун принял участие за «шмелей» в нынешнем сезоне в 22 матчах во всех турнирах, где пропустил 32 мяча и шесть встреч сыграл «на ноль».