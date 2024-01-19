Жирков: скучаю по матчам и болельщикам, по запаху травы, когда газон только скосили

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Юрий Жирков рассказал по чему из футбольной жизни он скучает. Свой последний официальный матч защитник провёл 7 мая 2022 года.

«По тренировкам и сборам не скучаю. Так что игрокам, которые тренируются сейчас на сборах, сочувств­ую. Скучаю по матчам и болельщикам, по запаху травы, когда газон только скосили…

Смотрю ли футбол по ТВ? Иногда. Матчи кома­нд, за которые игра­л. Хотя в том же «Зе­ните» уже много игро­ков поменялось с тех пор, как я ушёл», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

40-летний Юрий Жирков завершил профессиональную карьеру футболиста в феврале 2023 года. Жирков успел поиграть за такие команды, как тамбовский «Спартак» (с 2001 по 2003 год), московский ЦСКА (с 2004 по 2009 год), лондонский «Челси» (с 2009 по 2011 год), «Анжи» (2011-2013), московское «Динамо» (2013-2015), санкт-петербургский «Зенит» (2016-2021) и «Химки» (2022). Также Юрий играл в составе сборной России с 2005 по 2021 год.