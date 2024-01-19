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Экс-советник «Ман Сити» рассказал, как могут наказать «горожан» за нарушение правил ФФП

Экс-советник «Ман Сити» рассказал, как могут наказать «горожан» за нарушение правил ФФП
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Бывший консультант «Манчестер Сити» Стефан Борсон полагает, что «горожан» могут понизить в классе, если будет доказана их вина в нарушении правил финансового фэйр-плей.

«Нет никаких сомнений, что рассмотрение дела закончится как минимум понижением в классе. Если, конечно, обвинения будут доказаны. Если да, то всё это дело примет серьёзный оборот. С этим просто никто не будет спорить. Но я полагаю, что обвинения с «Ман Сити» будут сняты. В таких делах у стороны обвинения должна быть очень и очень убедительная доказательная база, которая, как мне кажется, независимой комиссии представлена не будет», — приводит слова Борсона издание Liverpool Echo.

Напомним, ранее сообщалось, что слушания в отношении «Манчестер Сити», который обвиняется в совершении 115 финансовых нарушений, пройдут на следующей неделе. Премьер-лига обвинила «Манчестер Сити» более чем в 100 нарушениях финансовых правил на протяжении девяти сезонов. Расследование охватывает период с 2009-го до конца 2018 года.

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