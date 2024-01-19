Помазун: тренировки с Головиным, Миранчуком — большой плюс для игроков сборной России

Вратарь московского ЦСКА Илья Помазун, выступающий на правах аренды в составе екатеринбургского «Урала», выразил мнению, что Александр Головин стал лидером сборной России.

«Конечно, он стал лидером. Человек приезжает из топового европейского чемпионата. Саша более скоростной, мыслит быстрее. Он и сам в недавнем интервью говорил, что во Франции интенсивность выше. В сборной все с ним общались, смотрели, как он действует на поле, и пытались быть с ним на одном уровне. Это большой плюс для сборной и всего чемпионата, когда ребята тренируются вместе с футболистами, которые играют в топ-чемпионатах, — Миранчуком, Головиным. Сейчас ещё Захарян будет приезжать. Но как человек Саша не изменился — всё тот же Головин, что и был в 2018 году в ЦСКА. Добрый, открытый, всегда готовый прийти на помощь», — сказал Помазун в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.