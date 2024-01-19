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Эмилио Нсуэ из Экваториальной Гвинеи оформил первый хет-трик на КАН почти за 16 лет

Эмилио Нсуэ из Экваториальной Гвинеи оформил первый хет-трик на КАН почти за 16 лет
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Защитник сборной Экваториальной Гвинеи Эмилио Нсуэ оформил первый хет-трик в матчах Кубка африканских наций с января 2008 года. С тех пор прошло 15 лет и 362 дня.

Напомним, футболист забил три гола в игре 2-го тура группового этапа турнира с национальной командой Гвинеи-Бисау (4:2). Он стал самым возрастным автором хет-трика за всю историю существования Кубка африканских наций. Нсуэ — уроженец Пальма-де-Мальорки, воспитанник местного клуба «Мальорка». С 2022 года защитник выступает за испанский клуб «Интерсити».

Ранее в своей карьере футболист играл за такие команды, как «Кастельон», «Реал Сосьедад», «Мидлсбро», «Бирмингем Сити», АПОЭЛ и «Тузла Сити». Действующий контракт 34-летнего защитника с «Интерсити» рассчитан до лета 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость футболиста в € 250 тыс.

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