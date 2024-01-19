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Илья Помазун назвал причины неудач «Урала» в первой части сезона РПЛ

Илья Помазун назвал причины неудач «Урала» в первой части сезона РПЛ
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Вратарь московского ЦСКА Илья Помазун, выступающий на правах аренды в составе «Урала», назвал причины неудач екатеринбургского клуба в первой части Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Напомним, на зимний перерыв в РПЛ «Урал» ушёл на 12-м месте в таблице.

«Мы хорошо отработали предсезонку, неплохо стартовали, но потом что-то сломалось. Думаю, можно оценить этот отрезок на четвёрку. Я не могу сказать, что команда провалилась так, что ситуацию невозможно исправить.

Это футбол. Без поражений не бывает побед. Где-то нам просто не везло. Возьмём игры с «Факелом» или «Ахматом»: мы владели инициативой, а в итоге счёт не в нашу пользу. Из-за каких-то мелочей не могли стабильно набирать по три очка в каждой игре. Не скажу, что играли плохо, провалились. Играли мы надёжно и хорошо.

Сейчас проведём хороший сбор и выйдем из межсезонья ещё более мотивированными и подготовленными. Постараемся поправить ситуацию и подняться как можно выше. Как я и говорил, команда рассчитывает оказаться в восьмёрке по итогам сезона. Будем к этому стремиться. Хочется, чтобы «Урал» побеждал чаще и двигался вперёд, а не боролся за выживание», — сказал Помазун в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

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