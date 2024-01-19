Быстров оценил трансфер Нино в «Зенит»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал трансфер бразильского защитника Нино в «Зенит». По мнению экс-футболиста, Нино получит большой кредит доверия в Санкт-Петербурге, так как его хотел подписать главный тренер команды Сергей Семак. Также Быстров считает, что у бразильца не возникнет проблем с адаптацией из-за большого количества соотечественников.

«Если Семак его хотел, значит, будет ему доверять. Поэтому у него никаких проблем нет. Вроде бы уехал далеко от Бразилии, но присоединился к своим соотечественникам. Никаких проблем с адаптацией не должно быть», — сказал Быстров в эфире телеканала «Матч ТВ».

Контракт Нино с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2027/2028. Ранее источники «Чемпионата» сообщали, что сумма трансфера Нино составит € 6 млн (фактическая оплата плюс бонусы).