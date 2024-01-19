Гус Хиддинк: Аршавин — русский Месси! Наслаждался каждой тренировкой и игрой с ним

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк сравнил экс-форварда «Зенита» Андрея Аршавина и аргентинца Лионеля Месси.

«Конечно, я могу сказать, что Аршавин — русский Месси! Это однозначно точное сравнение. Я наслаждался каждой тренировкой и игрой с ним. Андрей — настоящая и сильная личность, как и Лионель!» — приводит слова Хиддинка «РБ Спорт».

Напомним, Аршавин является единственным российским игроком в XXI веке, который номинировался на награду лучшему футболисту года «Золотой мяч». В 2008-м он занял в итоговом голосовании шестое место.

Хиддинк возглавлял сборную России на протяжении четырёх лет (с 2006 по 2010 год). Под его руководством национальная команда пробилась на чемпионат Европы 2008 года, где дошла до полуфинала и завоевала бронзовые медали соревнования. 25 декабря 2008-го «за заслуги в области физкультуры и спорта» Хиддинку было присвоено звание «Заслуженный тренер России».