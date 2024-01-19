Вратарь «Урала» Помазун: чемпионат России стал интереснее

Вратарь московского ЦСКА Илья Помазун, выступающий на правах аренды в составе екатеринбургского «Урала», оценил уровень РПЛ после отстранения России от международных турниров.

«Я бы сказал, что уровень сравнялся — с каждой командой играть стало тяжело. Без разницы, какое место занимает клуб, биться выходят все. Надо выкладываться на 110 процентов, потому что нет команд, которые идут на последнем месте и с ними легко. Пример — наша последняя игра с “Сочи»: сколько они до этого не выигрывали, а мы отлетели — 1:4. Нельзя давать слабину ни с кем. Чемпионат становится интереснее. Каждая игра захватывающая, никто не знает исход», — сказал Илья Помазун в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Напомним, Помазун принял участие за «шмелей» в нынешнем сезоне в 22 матчах во всех турнирах, где пропустил 32 мяча и шесть встреч сыграл «на ноль».