«Легализованная охота на игроков «Реала». Клубное ТВ «сливочных» — о судействе в 1/8 Кубка

Клубное ТВ мадридского «Реала» раскритиковало действия арбитра Куадры Фернандеса в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетико» (2:4).

«То, что произошло сегодня, — позор. Давайте вспомним, что Куадра Фернандес — это Клос Гомес из мадридского «Атлетико». С Клосом Гомесом «Барселона» никогда не проигрывала, он человек, который управляет VAR, а с Куадрой Фернандесом судейство было невыносимым.

Легализованная охота, которую игроки «Атлетико» Мадрид устроили против игроков «Реала», абсолютно недопустима. Невозможно, чтобы Куадра Фернандес судил в пользу «Реала». Мы должны продолжать играть, но это невыносимо. То, что происходит в Испании, просто умопомрачительно, это ужасно», — заявил ведущий Хесус Алькайде в эфире Real Madrid TV.

Это поражение стало вторым для «Реала» в сезоне во всех турнирах. Оба раза это произошло в матчах с «Атлетико». Первый проигрыш состоялся в сентябрьском матче испанской Примеры, когда «матрасники» одолели «сливочных» со счётом 3:1.

Отметим, что «Реал» является действующим обладателем Кубка Испании, после того как обыграл в финальном матче прошлого сезона «Осасуну» со счётом 2:1.