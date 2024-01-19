«Всегда следил за РПЛ». Новичок «Ахмата» Лукас Ловат прокомментировал переезд в Россию

Новичок «Ахмата» Лукас Ловат прокомментировал свой переход в российский клуб. Он высказался об адаптации в грозненской команде и поделился первыми впечатлениями от трансфера. Также Ловат заявил, что постоянно наблюдал за Российской Премьер-Лигой и считает её сильным чемпионатом. Он подчеркнул, что приехал в Россию, чтобы достигать серьёзных целей.

«Я очень доволен переходом, впечатлениями от первой тренировки. Я всегда отдаюсь по полной. Меня очень хорошо встретили в команде, всё нравится. Я приехал помочь команде. Пока подстраиваюсь под стиль игры, под новую тактику. Надеюсь привнести что‑то полезное.

Я постоянно наблюдал за РПЛ. Знаю, что это очень сильный чемпионат. Мой агент сказал, что есть возможность перехода в «Ахмат». Особо не задумываясь, я согласился. Я здесь, чтобы достигать серьёзных целей», — сказал Ловат на видео в клубном телеграм-канале «Ахмата».

Напомним, Ловат перешёл в «Ахмат» из братиславского «Слована». Контракт игрока с грозненцами рассчитан до конца сезона-2026/2027.