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Илья Помазун: у Сафонова суперстатистика — всё заслуженно

Илья Помазун: у Сафонова суперстатистика — всё заслуженно
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Вратарь московского ЦСКА Илья Помазун, выступающий на правах аренды в составе екатеринбургского «Урала», высказался о конкуренции за статус основного голкипера сборной России с Матвеем Сафоновым.

«Футбол — конкурентная среда. Сегодня сказали, что играет Матвей? Наша задача его поддержать, помочь перед игрой. Вратарский коллектив — это особая материя. Если будет играть Илья Лантратов, будем ему помогать. Это нормальная практика среди вратарей. Никакой потери мотивации нет. Сафонов проводит хороший сезон, у него суперстатистика. Всё заслуженно», — сказал Илья Помазун в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Напомним, Помазун принял участие за «шмелей» в нынешнем сезоне в 22 матчах во всех турнирах, где пропустил 32 мяча и шесть встреч сыграл «на ноль».

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