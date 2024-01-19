Илья Помазун: у Сафонова суперстатистика — всё заслуженно

Вратарь московского ЦСКА Илья Помазун, выступающий на правах аренды в составе екатеринбургского «Урала», высказался о конкуренции за статус основного голкипера сборной России с Матвеем Сафоновым.

«Футбол — конкурентная среда. Сегодня сказали, что играет Матвей? Наша задача его поддержать, помочь перед игрой. Вратарский коллектив — это особая материя. Если будет играть Илья Лантратов, будем ему помогать. Это нормальная практика среди вратарей. Никакой потери мотивации нет. Сафонов проводит хороший сезон, у него суперстатистика. Всё заслуженно», — сказал Илья Помазун в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Напомним, Помазун принял участие за «шмелей» в нынешнем сезоне в 22 матчах во всех турнирах, где пропустил 32 мяча и шесть встреч сыграл «на ноль».