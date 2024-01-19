«Мама, забери меня в Дагестан». Сулейманов поделился воспоминаниями об академии «Локо»

Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов рассказал о сложностях во время игры за академию железнодорожников.

«К 13 годам, когда я начал заниматься футболом, многие заканчивают? Да вообще не сказать, чтобы я в юности бился за то, чтобы стать футболистом. Даже когда меня в академию «Локомотива» взяли, я до конца не верил, что из этого что-то выйдет.

Долгое время сидел на лавке, выходил только на замену. Сначала было нормально, потом начал переживать. Маме звоню, плачу, говорю: «У меня здесь всё плохо, ничего не получается, забери меня в Дагестан». Но в тот момент она меня убедила: мол, ты в Москве, у тебя хотя бы есть где жить и что есть. Вот это и была для меня настоящая мотивация: в тот момент оставался в академии только потому, что чем-то мог помочь матери, снять хотя бы часть финансовой нагрузки с неё», — приводит слова Сулейманова «Матч ТВ».

Напомним, 23-летний Сулейманов является воспитанником академии московского «Локомотива». Летом 2020 года форвард стал игроком «Пари Нижний Новгород». В сентябре 2023 года красно-зелёные взяли Тимура в аренду с правом выкупа при достижении определённых условий. В нынешнем сезоне Сулейманов принял участие в 25 матчах «Локо» во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.