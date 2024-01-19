«Ты обезьяна». Фанаты «Атлетико» продолжают оскорблять Винисиуса Жуниора
Поделиться
Ненависть болельщиков мадридского «Атлетико» к нападающему «Реала» Винисиусу Жуниору продолжается. Фанаты «матрасников» перед игрой с соперником в 1/8 финала Кубка Испании (4:2 ДВ) стали вновь оскорблять бразильского футболиста, называя его обезьяной.
Фанаты «Атлетико» продолжают оскорблять игрока «Реала» Винисиуса. Видеоролик:
Дословно кричалка звучит так: «Винисиус, ты обезьяна».
Отметим, что это уже не первое проявление ненависти болельщиков «Атлетико» к игроку. Ранее они также оскорбляли его на расовой почве и вешали его фигуру на одном из мостов Мадрида. Тогда действия фанатов «Атлетико» осудили не только в Ла Лиге и «Реале», но и в руководстве «матрасников». Болельщики невзлюбили игрока после его празднования голов.
Кубок Испании . 1/8 финала
18 января 2024, четверг. 23:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
4 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Лино – 39' 1:1 Облак – 45+1' 2:1 Мората – 57' 2:2 Хоселу – 82' 3:2 Гризманн – 100' 4:2 Рикельме – 119'
Комментарии
- 19 января 2024
-
13:53
-
13:44
-
13:39
-
13:37
-
13:37
-
13:33
-
13:26
-
13:23
-
13:22
-
13:20
-
13:12
-
13:11
-
13:05
-
12:59
-
12:55
-
12:45
-
12:45
-
12:44
-
12:43
-
12:40
-
12:24
-
12:18
-
12:18
-
12:00
-
11:46
-
11:46
-
11:34
-
11:30
-
11:23
-
11:15
-
11:13
-
11:09
-
10:52
-
10:48
-
10:45
Партнерский контент