«Ты обезьяна». Фанаты «Атлетико» продолжают оскорблять Винисиуса Жуниора

Ненависть болельщиков мадридского «Атлетико» к нападающему «Реала» Винисиусу Жуниору продолжается. Фанаты «матрасников» перед игрой с соперником в 1/8 финала Кубка Испании (4:2 ДВ) стали вновь оскорблять бразильского футболиста, называя его обезьяной.

Фанаты «Атлетико» продолжают оскорблять игрока «Реала» Винисиуса. Видеоролик:

Дословно кричалка звучит так: «Винисиус, ты обезьяна».

Отметим, что это уже не первое проявление ненависти болельщиков «Атлетико» к игроку. Ранее они также оскорбляли его на расовой почве и вешали его фигуру на одном из мостов Мадрида. Тогда действия фанатов «Атлетико» осудили не только в Ла Лиге и «Реале», но и в руководстве «матрасников». Болельщики невзлюбили игрока после его празднования голов.