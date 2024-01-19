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«Ты обезьяна». Фанаты «Атлетико» продолжают оскорблять Винисиуса Жуниора

«Ты обезьяна». Фанаты «Атлетико» продолжают оскорблять Винисиуса Жуниора
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Ненависть болельщиков мадридского «Атлетико» к нападающему «Реала» Винисиусу Жуниору продолжается. Фанаты «матрасников» перед игрой с соперником в 1/8 финала Кубка Испании (4:2 ДВ) стали вновь оскорблять бразильского футболиста, называя его обезьяной.

Фанаты «Атлетико» продолжают оскорблять игрока «Реала» Винисиуса. Видеоролик:

Дословно кричалка звучит так: «Винисиус, ты обезьяна».

Отметим, что это уже не первое проявление ненависти болельщиков «Атлетико» к игроку. Ранее они также оскорбляли его на расовой почве и вешали его фигуру на одном из мостов Мадрида. Тогда действия фанатов «Атлетико» осудили не только в Ла Лиге и «Реале», но и в руководстве «матрасников». Болельщики невзлюбили игрока после его празднования голов.

Кубок Испании . 1/8 финала
18 января 2024, четверг. 23:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
4 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Лино – 39'     1:1 Облак – 45+1'     2:1 Мората – 57'     2:2 Хоселу – 82'     3:2 Гризманн – 100'     4:2 Рикельме – 119'    
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