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Помазун — о бане сборной России: мне без разницы, где, с кем играть. Вызвали — уже счастье

Помазун — о бане сборной России: мне без разницы, где, с кем играть. Вызвали — уже счастье
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Вратарь московского ЦСКА Илья Помазун, выступающий на правах аренды в составе екатеринбургского «Урала», высказался о влиянии отстранения сборной России на футболистов. По его словам, быть в сборной России — это в любом случае большая честь.

«Для меня без разницы, где и с кем играть. Меня вызвали в сборную три раза, и это уже счастье. Быть в сборной России — большая честь. Моя задача — доказывать за клуб, что я заслуживаю вызовов и дальше. Хочу закрепиться в сборной, чтобы вызывали на постоянной основе», — сказал Илья Помазун в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Напомним, Илья Помазун принял участие за «Урал» в нынешнем сезоне в 22 матчах во всех турнирах, где пропустил 32 гола и в шести матчах сохранил свои ворота в неприкосновенности. Он был вызван на последний сбор национальной команды России.

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