«Денег на обувь не было, в футбол играл босиком». Игрок «Локо» Сулейманов — о детстве

Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов рассказал о том, как начал заниматься футболом.

«Наш школьный учитель физкультуры Виктор Артюхов совмещал работу с должностью спортивного директора «Сокола». Он меня позвал на тренировку, включил в команду. Была только одна проблема — обуви не было.

Я же тогда в футбол босиком играл, чтобы научиться. С таджиками, узбеками, другими ребятами. В Москве? В 13 лет? Да. У меня вообще была одна пара обуви — для того, чтобы ходить в школу. Если ты в ней в футбол играть будешь, то она разлетится на второй день и дома мама просто убьёт.

Прихожу домой, говорю маме: «Дай денег на обувь». Она долго не соглашалась, потом оторвала от сердца тысячу рублей, сказала: больше нет. Купил себе самые дешёвые кеды, приехал всё-таки на тренировку.

Тренер во мне что-то увидел, и я остался в «Соколе». В первом же матче забил, потом во втором, в третьем. Тогда мне тренер на свои деньги купил первые бутсы, а ещё начал платить мои первые премиальные: за каждый гол в игре давал по 100 рублей. Это я уже тогда один жил. Вот так и выживал», — приводит слова Сулейманова «Матч ТВ».

Напомним, 23-летний Сулейманов является воспитанником академии московского «Локомотива». Летом 2020 года форвард стал игроком «Пари Нижний Новгород». В сентябре 2023 года красно-зелёные взяли Тимура в аренду с правом выкупа при достижении определённых условий. В нынешнем сезоне Сулейманов принял участие в 25 матчах «Локо» во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (38).