«Какой, нахрен, «Спартак»?» Радимов объяснил, почему отказался перейти в стан красно-белых

Бывший футболист «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов рассказал, почему отказался от перехода в «Спартак» во времена выступлений за армейцев.

«С Романцевым у меня были хорошие отношения. Более того, он меня всегда приглашал единственного из ЦСКА в сборную. Там были все легионеры, спартаковцы и я.

Звали ли меня в «Спартак»? Звали. Один раз, я помню, уже так основательно меня звали. Звонит человек: «Всё, мы готовы договориться с Тархановым, и ты переходишь в «Спартак». Лига чемпионов, все дела». Я думаю, что меня Александр Фёдорович бы отпустил, но я пришёл к своим друзьям. Говорю им: «Слушайте, ребята, тут такая ситуация». И они мне: «Ну Лига чемпионов, пожалуйста, мы примем любое твоё решение. Хорошо, что ты честно пришёл, сказал. Ты нам нужен, а дальше решай сам» Я говорю: «Ну если я вам нужен, то вопрос закрыт».

Мне так хорошо было в этой команде, все близкие друзья мои здесь, Ну куда я пойду, куда я пойду? Какой, нахрен, «Спартак»?» — сказал Радимов в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»