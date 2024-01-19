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Владимир Ивич: АПЛ — лучшая лига в мире, но давление на тренеров там огромное

Владимир Ивич: АПЛ — лучшая лига в мире, но давление на тренеров там огромное
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич назвал английскую Премьер-лигу лучшим чемпионатом в мире, а также высказался о том, какое давление на тренеров оказывают в Англии. В 2020 году сербский специалист тренировал «Уотфорд».

«Давление на тренеров там огромное. Но Премьер-лига — лучшая лига в мире. Там убийственный ритм, поэтому и есть давление, особенно для неанглийских тренеров», — приводит слова Ивича HotSport.

Отметим, что в «Уотфорде» Ивич проработал менее полугода — с августа по декабрь 2020-го. На момент его ухода команда занимала пятое место в турнирной таблице Чемпионшипа. «Краснодар» Ивич возглавил 4 января 2023 года. «Быки» после первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 занимают первое место в турнирной таблице, опережая идущий следом «Зенит» на два очка. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Ивича сыграют с «Рубином» на домашней арене.

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